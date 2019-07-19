Слива в Украине за год подорожала в 1,5 раза: почем продают ягоду

За год стоимость украинских слив повысилась в 1,5 раза из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает "Инфо-Шувар"

Так, сообщается, что из-за погодных неполадок урожайность сливы является наименьшей за последние 3 года, а товарный вид плодов пострадал из-за распространения парши.

Отмечается, что сегодня на оптовых рынках Украины представлена слива преимущественно от производителей Юга и Черновицкой области.

Что касается цен, на крупнейшем в Западном регионе оптовом рынке "Шувар" мелкая слива предлагается по 20-25 грн/кг, крупная слива стоит выше 30 грн/кг. Цены на сливу в хозяйствах Черновицкой области стартуют от 15 грн/кг.

Также кроме украинской сливы на "шуваре" предлагается слива из Сербии и Молдовы по той же цене, что и украинская слива.

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