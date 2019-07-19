Слива в Украине за год подорожала в 1,5 раза: почем продают ягоду

За год стоимость украинских слив повысилась в 1,5 раза из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает "Инфо-Шувар"\r\nТак, сообщается, что из-за погодных неполадок урожайность сливы является наименьшей за последние 3 года, а товарный вид плодов пострадал из-за распространения парши.\r\nОтмечается, что сегодня на оптовых рынках Украины представлена слива преимущественно от производителей Юга и Черновицкой области.\r\nЧто касается цен, на крупнейшем в Западном регионе оптовом рынке "Шувар" мелкая слива предлагается по 20-25 грн\/кг, крупная слива стоит выше 30 грн\/кг. Цены на сливу в хозяйствах Черновицкой области стартуют от 15 грн\/кг.\r\nТакже кроме украинской сливы на "шуваре" предлагается слива из Сербии и Молдовы по той же цене, что и украинская слива.\r\nКак сообщали Українські Новини, украинские арбузы стали дешевле в два раза: почем продают ягоду.\r\nТакже в Украине начался сезон черники и голубики: сколько стоят ягоды.