Зеленський зайнявся дорогами: вирішив перевірити їх якість і учасників закупівель для ремонту

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів переглянути кваліфікаційні критерії, фінансові і технічні вимоги до учасників публічних закупівель при будівництві та ремонті доріг.

Про це йдеться в указі Президента №529/2019 від 19 липня "Про деякі заходи по створенню умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг", передають Українські Новини.

Згідно з текстом указу, Зеленський доручив Кабміну забезпечити до 2020 року перегляд кваліфікаційних критеріїв, фінансових і технічних вимог до учасників публічних закупівель при будівництві доріг.

Також він доручив створити умови для використання передових технологій і матеріалів в області будівництва і реконструкції доріг, зобов'язати замовників будівництва або ремонту дороги залучати на конкурсних умовах незалежної інженера-консультанта в області дорожнього будівництва і забезпечити прозорість планування та замовлення послуг з виконання даних робіт.

Як повідомляли Українські Новини,навіть Гройсман поскаржився на українські дороги, хоча раніше їх рекламував.

Зате ось рекламу Гройсмана про будівництво доріг розмістили на засіяному ямами асфальті.

Серед досягнень у нас так само те, що українські дороги визнали одними з найгірших у світовому рейтингу Global Competitiveness Index 2017-2018.

Але ось в 2019 на дороги в Україні вирішили витратити на 28,4% більше.

А ще був випадок, коли авто посла Канади в Україні застрягло в грязі на Черкащині.

І не тільки - кортеж Порошенко "скакав" на вибоїнах розбитих доріг під Львовом.