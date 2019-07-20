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20 липня 2019, субота, 08:00 10 Документ
Кабмін 2019-07-20T09:00:01+03:00
Українські Новини
Супрун заробила на 121 тис. гривень менше свого заступника в червні

Супрун заробила на 121 тис. гривень менше свого заступника в червні

Уляна Супрун.
Уляна Супрун.

Заробітна плата виконуючоъ обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун за червень становить 30,7 тис. гривень, її заступників - від 31,1 тис. до 151,5 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 148,3 тис. гривень.

Про це сказано у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Супрун у червні, становить 30 713 гривень, з яких посадовий оклад становить 14 167 гривень, надбавка за вислугу років - 850 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 10 625 гривень, надбавка за роботу з секретними документами - 2 125 гривень, відрядження - 2 947 гривень.

Зарплата заступників міністра Романа Ілика становить 151,5 тис. гривень, Павла Ковтонюка - 58,5 тис. гривень, Олександра Лінчевського - 61,4 тис. гривень, Ольги Стефанишиноъ (звільнена 12 червня) - 31,1 тис. гривень і держсекретаря Артема Янчука - 148,3 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Супрун задекларувала лише зарплату за 2018, а її чоловік доходів за рік не мав.

Також Супрун за травень заробила менше всіх своїх заступників навіть з надбавкою в 9,6 тис. гривень.

Тим часом Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я.

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