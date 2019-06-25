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25 июня 2019, вторник, 08:00 899 Документ
Кабмин 2019-06-25T08:00:02+03:00
Українські Новини
Супрун за май заработала меньше всех своих замов даже с надбавкой в 9,6 тыс. гривен

Супрун за май заработала меньше всех своих замов даже с надбавкой в 9,6 тыс. гривен

Ульяна Супрун.
Ульяна Супрун.

Заработная плата исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун за май составила 32,1 тыс. гривен, ее заместителей - от 39,8 тыс. до 66,1 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 74,7 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Супрун в мае, составила 32 137 гривен, из которых должностной оклад составляет 12 857 гривен, надбавка за выслугу лет - 771 гривна, надбавка за интенсивность труда - 9 643 гривны, надбавка за роботу с секретными документами - 1 929 гривен, командировочные - 2 940 гривен, отпускные - 3 997 гривен.

Зарплата заместителей министра Романа Илыка составила 66,1 тыс. гривен, Павла Ковтонюка - 62 тыс. гривен, Александра Линчевского - 64,4 тыс. гривен, Ольги Стефанишиной (уволена 12 июня) - 39,8 тыс. гривен и госсекретаря Артема Янчука - 74,7 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Супрун задекларировала 354 тыс. гривен доходов за 2018 год.

Также Супрун заработала вдвое меньше своих замов даже с надбавками и командировочными. Кроме того, Супрун не собирается уезжать из Украины даже в случае отставки с должности.

Тем временем Кабмин уволил замминистра здравоохранения Стефанишину, которая решила баллотироваться в Раду от "Голоса".

Больше новостей о: зарплаты чиновников Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины Зарплаты министров

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