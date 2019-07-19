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19 липня 2019, пʼятниця, 17:15 13
Зовнішня політика 2019-07-19T17:22:35+03:00
Українські Новини
Троє цивільних загинули і 13 поранені на Донбасі за два тижні, - ОБСЄ

Троє цивільних загинули і 13 поранені на Донбасі за два тижні, - ОБСЄ

ОБСЄ. Фото: OSCE
ОБСЄ. Фото: OSCE

У той час, як на Донбасі загинув український військовий, ще двоє поранені при обстрілі, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) підтвердила інформацію про 3 загиблих і 13 поранених цивільних осіб у період з 1 по 14 липня.

Про це сказано в повідомленні місії в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Місія підтвердила інформацію про 3 загиблих і 13 поранених цивільних особах у період з 1 по 14 липня", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, загальна кількість жертв серед цивільного населення з 1 січня 2019 року досягла 81 людини: 10 загиблих і 71 поранена.

Як повідомляли Українські Новини, за інформацією Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, 55 мирних жителів загинули і 224 поранені на Донбасі в 2018 році.

Тим часом 17 липня на Донбасі помер спостерігач моніторингової місії ОБСЄ.

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