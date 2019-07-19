Троє цивільних загинули і 13 поранені на Донбасі за два тижні, - ОБСЄ

У той час, як на Донбасі загинув український військовий , ще двоє поранені при обстрілі,

Про це сказано в повідомленні місії в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Місія підтвердила інформацію про 3 загиблих і 13 поранених цивільних особах у період з 1 по 14 липня", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, загальна кількість жертв серед цивільного населення з 1 січня 2019 року досягла 81 людини: 10 загиблих і 71 поранена.

Як повідомляли Українські Новини, за інформацією Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, 55 мирних жителів загинули і 224 поранені на Донбасі в 2018 році.

Тим часом 17 липня на Донбасі помер спостерігач моніторингової місії ОБСЄ.