подписаться на рассылку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
17 июля 2019, среда, 19:55 10
Общество 2019-07-17T19:55:18+03:00
Українські Новини
На Донбассе скончался наблюдатель мониторинговой миссии ОБСЕ

На Донбассе скончался наблюдатель мониторинговой миссии ОБСЕ

На Донбассе, в Краматорске, скончался наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Чеслав Концкий. Об этом сообщает Посольство Республики Польша в Украине в Twitter.

"С глубокой скорбью мы восприняли известие о смерти наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Краматорске господина Чеслава Концкого. Посольство Республики Польша в Украине выражает слова глубокой скорби родным и близким умершего, а также сотрудникам миссии СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Чеслав Концкий скончался в возрасте 60 лет.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе во время обстрела погиб украинский военный.

Ранее на Донбассе погибли два бойца ВСУ, еще двое - ранены.

Больше новостей о: ОБСЕ Смерть мониторинговая миссия ОБСЕ

Архив
Новости
ЕС выделит $3,4 млн на проведение реформы украинского парламента 20:09
На Донбассе скончался наблюдатель мониторинговой миссии ОБСЕ 19:55
Городские власти рассчитывают на появление 4-5 новых детских домов семейного типа, - КГГА 19:33
Гройсмана уличили в использовании базы данных государственного сервиса для политической рекламы 19:18
Учителя в Харькове получили "памятки" со штрафами за использование русского языка 19:17
больше новостей
Сухой конец лета и заморозки в сентябре: синоптики спрогнозировали погоду на три месяца 06:00
Спорный закон об украинском языке вступил в силу 08:00
Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ 11:05
Постаревшие политики. Фото: strana.ua
Украинцы массово публикуют "пожилые" фото из Face App: какими будут политики в старости 21:19
Завтра у Порошенко допрос в ГБР, но он улетает в Страсбург 07:11
больше новостей
Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ 11:05
Завтра у Порошенко допрос в ГБР, но он улетает в Страсбург 07:11
В судебной реформе Порошенко выстояли принципиальные суды, в частности, ОАСК - Пилипенко 13:55
Депутат Емец трижды менял партии, а теперь идет от "Голоса", котрый обещал новые лица 09:21 Фото
Сухой конец лета и заморозки в сентябре: синоптики спрогнозировали погоду на три месяца 06:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok