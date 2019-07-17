На Донбассе скончался наблюдатель мониторинговой миссии ОБСЕ

На Донбассе, в Краматорске, скончался наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Чеслав Концкий. Об этом сообщает Посольство Республики Польша в Украине в Twitter.

"С глубокой скорбью мы восприняли известие о смерти наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Краматорске господина Чеслава Концкого. Посольство Республики Польша в Украине выражает слова глубокой скорби родным и близким умершего, а также сотрудникам миссии СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Чеслав Концкий скончался в возрасте 60 лет.

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе во время обстрела погиб украинский военный.

Ранее на Донбассе погибли два бойца ВСУ, еще двое - ранены.