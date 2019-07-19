Ляшко і Герасимов отримали найбільшу зарплату серед лідерів фракцій Ради за червень

Заробітна плата голів фракцій і груп у Верховній Раді в червні склала від 22 до 40 тис. гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді апарату Ради на запит Українських Новин.\r\nГолова фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов і лідер Радикальної партії Олег Ляшко отримали по 40 342 гривні.\r\nГолова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак отримав в червні 38 267,01 гривень, Вадим Новинський (фракція "Опозиційний блок") - 33 007,08 гривень, голова фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олег Березюк - 34 025,84 гривень, Юлія Тимошенко (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина") - 38 549,03 гривень.\r\nСпівголови групи "Партія "Відродження" Віталій Хомутинник і Віктор Бондар заробили 33 724,22 і 39 424,16 гривні відповідно, а голова групи "Воля народу" Ярослав Москаленко - 22 208,48 гривень.\r\nСеред усіх депутатів найбільшу зарплату за червень отримала депутат від фракції "Блок Петра Порошенко" Оксана Білозір - 50 454,30 гривень.\r\nКрім того, всім депутатам нараховано за 35 240 гривень в якості компенсації витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень (крім Гліба Загорія (БПП), Євгена Бакуліна (ОБ), а також позафракційних Сергія Клюєва і Олександра Онищенка).\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, третина депутатів Ради орендують житло за 20 тисяч гривень в місяць з бюджету.\r\nКрім того Парубій і більше половини депутатів отримали понад 40 млн гривень компенсації за оренду житла.