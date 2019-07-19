підписатися на розсилку
25.9 26.25
28.85 29.5
˟
19 липня 2019, пʼятниця, 15:23 159
Політика 2019-07-19T16:10:47+03:00
Українські Новини
Зеленський готовий повернути Росії Вишинського за Олега Сенцова

Зеленський готовий повернути Росії Вишинського за Олега Сенцова

Україна готова обміняти режисера, в'язня Кремля Олега Сенцова на главреда "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Про це заявив президент Володимир Зеленський 19 липня на зустрічі з керівництвом Міноборони та Генштабу ЗСУ.

"Якщо ми говоримо про доброї волі, і ми дійсно бажаємо, щоб це сталося найближчим часом, ми готові Вишинського поміняти. Сенцов – це як приклад. Ми готові поміняти на Сенцова, але це - не розмінна монета", - сказав він.

За словами президента, кінцевою метою України є повернення з РФ всіх утримуваних там політв'язнів і українських військових.

"Якщо це такі перші кроки – ми готові", - підкреслив він.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Офіс Президента пропонує обміняти Сенцова на Вишинського.

15 липня, відбулося засідання Подільського суду Києва за директору "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському, затримання якого визнав законним Верховний суд

Ранее арешт Вишинського знову продовжили.

Також ГПУ підозрює адвоката Вишинського у незаконній приватизації будівлі в центрі Києва.
Архів
Новини
Ляшко і Герасимов отримали найбільшу зарплату серед лідерів фракцій Ради за червень 17:08 Документ
"Підтримай українське": Садовий записав відеоролик на конопляному полі 16:51
Реальний рейтинг Аграрної партії Поплавського досягає 7%, - Карасьов 16:48
Зеленський звільнив посла в США Чалого 16:45
Є суди і судді, які вистояли в судовій реформі Порошенка, - Речицький 16:44
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
ТКГ домовилася про перемир'я на час збору врожаю 22:20
Підберезник
Відео дня: Грибники зібрали під Києвом небувалий урожай підберезників 14:29
Петра Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту. Фото: Країна
Порошенка не пустили до зали засідань Європарламенту: він сів на гальорці 22:38
Озеро біля вершини Монбланп. Фото: Bryan Mestre/instagram
Пора бити тривогу: біля вершини Монблану скелелаз зробив тривожне відкриття 09:32
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
Населення стабільно скорочується: на 100 померлих українців припадає 49 народжених 19:46
Партія "Соціальна справедливість" запропонувала п’ять кроків, які зроблять Україну країною здорових людей і безпечного довкілля 11:51
Озеро біля вершини Монбланп. Фото: Bryan Mestre/instagram
Пора бити тривогу: біля вершини Монблану скелелаз зробив тривожне відкриття 09:32
НАБУ проводить обшуки в спортклубі "5 елемент" в Києві 09:58
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok