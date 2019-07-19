Зеленський готовий повернути Росії Вишинського за Олега Сенцова

Україна готова обміняти режисера, в'язня Кремля Олега Сенцова на главреда "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Про це заявив президент Володимир Зеленський 19 липня на зустрічі з керівництвом Міноборони та Генштабу ЗСУ.

"Якщо ми говоримо про доброї волі, і ми дійсно бажаємо, щоб це сталося найближчим часом, ми готові Вишинського поміняти. Сенцов – це як приклад. Ми готові поміняти на Сенцова, але це - не розмінна монета", - сказав він.

За словами президента, кінцевою метою України є повернення з РФ всіх утримуваних там політв'язнів і українських військових.

"Якщо це такі перші кроки – ми готові", - підкреслив він.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Офіс Президента пропонує обміняти Сенцова на Вишинського.

15 липня, відбулося засідання Подільського суду Києва за директору "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському, затримання якого визнав законним Верховний суд

Ранее арешт Вишинського знову продовжили.

Також ГПУ підозрює адвоката Вишинського у незаконній приватизації будівлі в центрі Києва.