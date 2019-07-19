Долар і євро підвищилися в ціні за передвиборчий тиждень

З 12 по 19 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 7,78 коп. до 26,1631 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 9,90 коп. до 25,8479 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 5,39 коп. до 28,9263 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 3,50 коп. до 29,4588 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\nРосійський рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\nСередній курс на 19 липня\r\n25,8479\r\n26,1631\r\n28,9263\r\n29,4588\r\n3,6700\r\n4,2200\r\n\r\n\r\nПорівняно з 12 липня\r\n0,0990\r\n0,0778\r\n0,0539\r\n0,0350\r\n0,0500\r\n0,0500\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в передвиборчу п'ятницю долар і євро різко подорожчали.\r\nТим часом рубль перед вихідними просів в ціні.