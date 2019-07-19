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19 липня 2019, пʼятниця, 14:55 12
Економіка 2019-07-19T15:30:01+03:00
Українські Новини
Долар і євро підвищилися в ціні за передвиборчий тиждень

Долар і євро підвищилися в ціні за передвиборчий тиждень

Долар. Фото: WordPress.com
Долар. Фото: WordPress.com

З 12 по 19 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 7,78 коп. до 26,1631 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 9,90 коп. до 25,8479 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро підвищився на 5,39 коп. до 28,9263 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 3,50 коп. до 29,4588 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро Російський рубль (10)
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній курс на 19 липня 25,8479 26,1631 28,9263 29,4588 3,6700 4,2200
Порівняно з 12 липня 0,0990 0,0778 0,0539 0,0350 0,0500 0,0500

Як повідомляли Українські Новини, в передвиборчу п'ятницю долар і євро різко подорожчали.

Тим часом рубль перед вихідними просів в ціні.

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