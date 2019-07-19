У передвиборчу суботу літня спека до +32 повернеться в Україну

20 липня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +26...+28 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +23...+29 градусів.\r\nУ Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +15...+20 градусів.\r\nУ Моршині вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nУ Трускавці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +22...+24 градуси.\r\nУ Сваляві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +23...+29 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +24...+29 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +24...+30 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +26...+32 градуси.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +27...+29 градусів.\r\n19 липня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +20...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +19 градусів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Європу накриє аномальна спека до +40: синоптик дала прогноз на тиждень і виборчий вікенд.\r\nРаніше синоптики спрогнозували погоду в Україні на три місяці.