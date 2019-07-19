У передвиборчу суботу літня спека до +32 повернеться в Україну

20 липня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +26...+28 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +23...+29 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +15...+20 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Трускавці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Сваляві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +24...+26 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +23...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +24...+29 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +24...+30 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +26...+32 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +27...+29 градусів.

19 липня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +20...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +19 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, Європу накриє аномальна спека до +40: синоптик дала прогноз на тиждень і виборчий вікенд.

Раніше синоптики спрогнозували погоду в Україні на три місяці.