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19 липня 2019, пʼятниця, 12:29 1
Космос 2019-07-19T12:29:01+03:00
Українські Новини
Google відзначає 50 років з дня висадки на Місяць святковим дудлом

Google відзначає 50 років з дня висадки на Місяць святковим дудлом

Дудл до 50-річчя висадки на Місяць. Фото: Google
Дудл до 50-річчя висадки на Місяць. Фото: Google

Сьогодні, 19 червня, виповнюється 50 років з першої висадки на Місяць. На честь ювілею Google випустив дудл.

16 липня 1969 року NASA запустила космічний корабель "Аполлон-11", в ході польоту якого жителі Землі вперше в історії здійснили посадку на Місяць.

20 липня 1969 року, в 20:17:39 UTC командир екіпажу Ніл Армстронг і пілот Базз Олдрін посадили місячний модуль корабля у південно-західному районі Моря Спокою. Вони залишалися на поверхні Місяця протягом 21 години 36 хвилин 21 секунди.

Весь цей час пілот командного модуля Майкл Коллінз чекав їх на навколомісячній орбіті. Астронавти здійснили один вихід на місячну поверхню, який тривав 2 години 31 хвилину 40 секунд. Першою людиною, що ступила на Місяць, став Ніл Армстронг. Це сталося 21 липня, 02:56:15 UTC. Через 15 хвилин до нього приєднався Олдрін.

Астронавти встановили в місці посадки прапор США, розмістили комплект наукових приладів і зібрали 21,55 кг зразків місячного ґрунту, які було доставлено на Землю. Після польоту члени екіпажу і зразки місячної породи пройшли суворий карантин, який не виявив ніяких місячних мікроорганізмів.

Успішне виконання програми польоту "Аполлона-11" означало досягнення національної мети, поставленої Президентом США Джоном Кеннеді у травні 1961 року — до кінця десятиліття здійснити висадку на Місяць, і ознаменувало перемогу США в місячній гонці з СРСР.

Як повідомляли Українські Новини, 16 липня відбулося місячне затемнення, яке можна було побачити майже по всьому світу.

Раніше Google підготував веселий дудл до дня батька.

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