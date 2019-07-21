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21 липня 2019, неділя, 11:30 15
Економіка 2019-07-21T12:45:02+03:00
Українські Новини
Ціна борщового набору в червні знизилася на 11,5 %: скільки коштує приготувати борщ

Ціна борщового набору в червні знизилася на 11,5 %: скільки коштує приготувати борщ

Борщ. Фото: foodandmood.com.ua
Борщ. Фото: foodandmood.com.ua

Борщ - традиційна українська страва. Вважається, якщо жінка вміє готувати борщ, то вона справжня господиня. У літню пору року овочі стають дешевше через сезон, а експерти і зовсім прогнозують обвал цін до осені. Економічний дискусійний клуб розрахував скільки коштувало в червні приготувати український борщ.

Вартість борща з м'ясом (каструля об'ємом 3,5-4 літри) - 113,89 гривень.

Вартість боща без м'яса - 36,79 гривень.

Ціна борща в червні. Фото: Економічний дискусійний клубЦіна борща в червні. Фото: Економічний дискусійний клуб

Експерти відзначають, що протягом місяця ціна на борщ пісний знизилася на 11,5%, або на 4,80 грн. на блюді. Також ціна знизилася і на борщ з м'ясом - на 4,1%, або на 4,93 грн. на блюді.

Незважаючи на істотне скорочення вартості в червні, приготування пісного борщу все ще залишається лідером подорожчання в першому півріччі цього року. Так, протягом січня-грудня його вартість підвищилася в 1,4 рази.

За розрахунками ЕДК, в червні 2019 найдешевший набір овочів і картоплі для приготування борщу можна було придбати в Миколаївській області - по 25,85 гривень, що на 31% менше, ніж у Києві, де його вартість є найвищою серед регіонів країни та становить 33,96 гривень.

Ціна набору овочів по регіонах країни. Фото: Економічний дискусійний клубЦіна набору овочів по регіонах країни. Фото: Економічний дискусійний клуб

Як повідомляли Українські Новини, в липні мінімальний продуктовий кошик продовжував дешевшати.

Також фахівці розповіли у скільки обійдеться українцям каструля окрошки.

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