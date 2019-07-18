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18 июля 2019, четверг, 12:33 140
Политика 2019-07-18T14:45:03+03:00
Українські Новини
Минимальная продуктовая корзина в июне продолжала дешеветь

Минимальная продуктовая корзина в июне продолжала дешеветь

Овощи. Фото: Facebook/Alexey Doroshenko
Овощи. Фото: Facebook/Alexey Doroshenko

С наступлением летнего сезона некотрые продукты имеют тенденцию дешеветь или дорожать. Экономический дискуссионный клуб опубликовал информацию с их постоянной рубрики "Стоимость минимальной продуктовой корзины".

В июне 2019 расчетная среднемесячная стоимость минимальной продуктовой корзины (далее - МПК) составляла:

  • для трудоспособного лица - 1785 гривен, или 93% от уровня прожиточного минимума для этой категории населения;
  • для лица, потерявшего работоспособность - 1457 гривен, или 97% от уровня прожиточного минимума для этой категории населения.

В течение первого летнего месяца сохранялся тренд к незначительному снижению стоимости МПК. Так, в июне по сравнению с маем, стоимость МПК для трудоспособного лица снизилась на 2 гривны, или на 0,1%, для нетрудоспособного лица - на 9 гривен, или 0,6%.

Удешевления минимального набора продовольствия в июне, прежде всего, было обусловлено:

  • снижением цен на овощи урожая (капусту, морковь, свеклу, лук) в результате увеличения их предложения в относительном выражении по группе "овощи" составило более 22% (в денежном эквиваленте это составило почти 48 гривен);
  • существенным уменьшением цен на яйца - на 26,5%;
  • сезонным снижением цен на товары группы "молокопродукты" - на 0,2%.

Смена стоимости продуктовых групп. Фото: Экономический дискуссионный клубСмена стоимости продуктовых групп. Фото: Экономический дискуссионный клуб

Одновременно, в рамках групп, входящих в состав МПК, второй месяц подряд растет стоимость группы "картофель" - на этот раз прирост составил 22,7%, или в абсолютном выражении - 25,25 гривны. Вследствие расширения ассортимента плодов и ягод на рынке, и учитывая высокий уровень нынешних цен на указанную группу продовольствия, стоимость товаров в группе "фрукты" повысилась на 20,7%, что составило 15,62 гривны.

Положительные стоимостные тренды были присущими и для других групп - составляющих МПК. В частности, группа "сахар и кондитерские изделия" подорожала на 2,1%, "рыбопродукты" - на 1,5%, "хлебопродукты" - на 1,4%, "мясопродукты" - на 1,7%.

Структура стоимости минимальной продуктовой корзины. Фото: Экономический дискуссионный клубСтруктура стоимости минимальной продуктовой корзины. Фото: Экономический дискуссионный клуб

К основным изменениям в стоимостной структуре МПК, произошедшие в июне, отнесли: сокращение доли группы "овощи и бахчевые" на 2,7 процентных пункта и одновременное увеличение удельного веса групп "картофель", "фрукты и ягоды", "мясопродукты".

Доля расходов на продукты животного происхождения в общих расходах на питание в пределах МПК по сравнению с прошлым месяцем, не изменилась и составила 58,6%. Среди групп МПК наивысшую удельный вес имеют группы "молокопродукты" (28,4% или 508 грн.) И "мясопродукты" (23,8% или 426 гривен). Третья позицию в июне заняла группа"хлебопродукты" с показателем 10,8% (193 гривен). Наименьшая доля в группе "яйца" (1,3%), "другие продукты"(1,5%) и "масло и растительные жиры" (1,8%).

Динамика стоимости подуктовой корзины. Фото:Экономический дискуссионный клубДинамика стоимости подуктовой корзины. Фото:Экономический дискуссионный клуб

Как сообщали Українські Новини, в июне борщевой набор овощей подешевел на 19 гривен.

Также научные эксперты рассказали, что украинцы тратят на еду почти половину своего дохода. 



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