Рубль перед вихідними просів в ціні

У п'ятницю, 19 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 18 липня, впав на 3 копійки і становив 3,64 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу виріс на 1 копійку і становив 4,23 гривень за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в київських обмінниках на 19 липня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,64\r\n4,23\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n4,04\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n4,08\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, курс долара і євро у передвиборчу п'ятницю значно виріс.\r\nТим часом НБУ суттєво послабив гривню на три дні: курс валют до понеділка.