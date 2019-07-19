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19 липня 2019, пʼятниця, 10:50 9
Економіка 2019-07-19T12:15:03+03:00
Українські Новини
Рубль перед вихідними просів в ціні

Рубль перед вихідними просів в ціні

Рублі. Фото: forexaw.com
Рублі. Фото: forexaw.com

У п'ятницю, 19 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 18 липня, впав на 3 копійки і становив 3,64 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу виріс на 1 копійку і становив 4,23 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках на 19 липня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,64 4,23
Максимальний 4,04 5,00
Мінімальний 2,50 4,08

Як повідомляли Українські Новини, курс долара і євро у передвиборчу п'ятницю значно виріс.

Тим часом НБУ суттєво послабив гривню на три дні: курс валют до понеділка.

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