Рубль перед вихідними просів в ціні

У п'ятницю, 19 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 18 липня , впав на 3 копійки і становив 3,64 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу виріс на 1 копійку і становив 4,23 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках на 19 липня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,64 4,23 Максимальний 4,04 5,00 Мінімальний 2,50 4,08

Як повідомляли Українські Новини, курс долара і євро у передвиборчу п'ятницю значно виріс.

Тим часом НБУ суттєво послабив гривню на три дні: курс валют до понеділка.