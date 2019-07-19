Сьогодні у Києві обмежать рух на розв'язці мосту Патона

Комунальна корпорація "Київавтодор" обмежить рух транспорту на правобережній розв'язці мосту імені Патона з 20:00 19 липня до 6:00 20 липня у зв'язку з ремонтом покриття.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

Зазначається, що 19 липня у зв'язку з ремонтом на правобережній розв'язці мосту Патона дорожники планують укладати верхній шар асфальту на проїзд від мосту до бульвару Дружби Народів.

Як повідомили в "Київавтодорі", на цій розв'язці йде черговий етап середнього ремонту.

КП приносять вибачення за тимчасові незручності.

Як повідомляли Українські Новини, комунальна корпорація "Київавтодор" частково обмежила рух транспортаи через ремонт транспортного вузла до 25 липня біля станції метро "Дніпро" .

Тим часом у Києві скасували обмеження швидкості 50 км/год. Київміськрада дозволив рух транспорту на швидкості до 80 км/год на 17 вулицях столиці з 1 квітня по 1 листопада. Ці 17 ділянок є пристосованими для більш інтенсивного трафіку