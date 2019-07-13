Возле метро "Днипро" ограничили движение транспорта из-за ремонта

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" частично ограничила движение транспорта возле станции метро "Днипро" в связи с ремонтом транспортного узла до 25 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українські Новини.

Сообщается, что в пятницу, 12 июля начался ремонт эстакады с Днепровского спуска на Набережное шоссе (съезд к мосту Метро).

Будут обновлены конструкции путепровода (в частности, ригели).

Как сообщали Українськi Новини, проспект Победы полностью перекрывали в районе Шулявки.

Также реконструкция Шулявского моста началась в Киеве 18 марта. С началом работ движение транспорта в районе значительно затруднено.