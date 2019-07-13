Возле метро "Днипро" ограничили движение транспорта из-за ремонта

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" частично ограничила движение транспорта возле станции метро "Днипро" в связи с ремонтом транспортного узла до 25 июля.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українські Новини.\r\nСообщается, что в пятницу, 12 июля начался ремонт эстакады с Днепровского спуска на Набережное шоссе (съезд к мосту Метро).\r\nБудут обновлены конструкции путепровода (в частности, ригели).\r\nКак сообщали Українськi Новини, проспект Победы полностью перекрывали в районе Шулявки.\r\nТакже реконструкция Шулявского моста началась в Киеве 18 марта. С началом работ движение транспорта в районе значительно затруднено.