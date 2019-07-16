Завтра на развязке моста Патона ограничат движение транспорта

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" частично ограничит движение транспорта на правобережной развязке моста имени Патона с 20:00 17 июля до 8:00 18 июля в связи с ремонтом покрытия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українські Новини.

"С 20:00 17 июля до 8:00 18 июля в связи с фрезерованием асфальтового покрытия частично ограничат движение на правобережной развязке моста имени Патона (турбины)", - говорится в нем.

Сообщается, что старый асфальт будут снимать на проезде от моста до бульвара Дружбы Народов.

Отмечается, что основные работы будут выполняться ночью.

Как сообщали Українськi Новини, коммунальная корпорация "Киевавтодор" частично ограничила движение транспорта возле станции метро "Днипро" в связи с ремонтом транспортного узла до 25 июля.

Тем временем в Киеве отменили ограничение скорости в 50 км/час. Киевгорсовет разрешил движение транспорта на скорости до 80 км/ч на 17 улицах столицы с 1 апреля по 1 ноября.