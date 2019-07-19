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19 липня 2019, пʼятниця, 10:26 11
Політика 2019-07-19T12:15:03+03:00
Українські Новини
В передвиборну п'ятницю долар і євро різко подорожчали

В передвиборну п'ятницю долар і євро різко подорожчали

Долар
Долар

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 18 липня на 6,34 коп. до 26,1724 UAH/USD, курс купівлі - на 6,15 коп. до 25,8444 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 10,14 коп. до 28,9247 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 7,26 коп. до 29,4418 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 25,8444 26,1724 28,9247 29,4418 3,64 4,23
Максимальний 25,9600 26,4500 29,0900 29,7000 4,04 5,00
Мінімальний 25,6500 26,0000 28,7000 29,2500 2,50 4,08

Як повідомляли Українські Новини, НБУ суттєво послабив гривню на три дні: курс валют до понеділка.

Тим часом НБУ очікує транш $2 млрд від МВФ за новою програмою в цьому році.

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