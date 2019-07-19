В передвиборну п'ятницю долар і євро різко подорожчали

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 18 липня на 6,34 коп. до 26,1724 UAH\/USD, курс купівлі - на 6,15 коп. до 25,8444 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 10,14 коп. до 28,9247 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 7,26 коп. до 29,4418 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,8444\r\n26,1724\r\n28,9247\r\n29,4418\r\n3,64\r\n4,23\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,9600\r\n26,4500\r\n29,0900\r\n29,7000\r\n4,04\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,6500\r\n26,0000\r\n28,7000\r\n29,2500\r\n2,50\r\n4,08\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НБУ суттєво послабив гривню на три дні: курс валют до понеділка.\r\nТим часом НБУ очікує транш $2 млрд від МВФ за новою програмою в цьому році.