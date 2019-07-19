НАБУ проводить обшуки в спортклубі "5 елемент" в Києві

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в елітному спортивному клубі "5 елемент" в Києві.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"НАБУ проводить обшуки в "5 елементі", - сказав співрозмовник агентства.

З його слів, при цьому люди спортивної статури, яких називають "тітушками", намагаються перешкодити обшукам НАБУ, прикриваючись тим, що в будівлі розташована приймальня депутата Верховної Ради, сина колишнього президента Петра Порошенка Олексія.

Крім того, детективи НАБУ намагаються провести обшуки в ще одному приміщенні в тій же будівлі, проте представники спортклубу не пускають детективів, заявляючи, що там розташоване почесне консульство Сейшельських островів.

Інших подробиць співрозмовник не повідомив.

Як повідомляли Українськi Новини, правоохоронці провели обшуки в ГФС.

Раніше НАБУ і СБУ провели обшуки в ФДМ.