НАБУ проводить обшуки в спортклубі "5 елемент" в Києві

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в елітному спортивному клубі "5 елемент" в Києві.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"НАБУ проводить обшуки в "5 елементі", - сказав співрозмовник агентства.\r\nЗ його слів, при цьому люди спортивної статури, яких називають "тітушками", намагаються перешкодити обшукам НАБУ, прикриваючись тим, що в будівлі розташована приймальня депутата Верховної Ради, сина колишнього президента Петра Порошенка Олексія.\r\nКрім того, детективи НАБУ намагаються провести обшуки в ще одному приміщенні в тій же будівлі, проте представники спортклубу не пускають детективів, заявляючи, що там розташоване почесне консульство Сейшельських островів.\r\nІнших подробиць співрозмовник не повідомив.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, правоохоронці провели обшуки в ГФС.\r\nРаніше НАБУ і СБУ провели обшуки в ФДМ.