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19 липня 2019, пʼятниця, 09:58 143
Силові структури 2019-07-19T12:00:04+03:00
Українські Новини
НАБУ проводить обшуки в спортклубі "5 елемент" в Києві

НАБУ проводить обшуки в спортклубі "5 елемент" в Києві

НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua
НАБУ. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в елітному спортивному клубі "5 елемент" в Києві.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"НАБУ проводить обшуки в "5 елементі", - сказав співрозмовник агентства.

З його слів, при цьому люди спортивної статури, яких називають "тітушками", намагаються перешкодити обшукам НАБУ, прикриваючись тим, що в будівлі розташована приймальня депутата Верховної Ради, сина колишнього президента Петра Порошенка Олексія.

Крім того, детективи НАБУ намагаються провести обшуки в ще одному приміщенні в тій же будівлі, проте представники спортклубу не пускають детективів, заявляючи, що там розташоване почесне консульство Сейшельських островів.

Інших подробиць співрозмовник не повідомив.

Як повідомляли Українськi Новини, правоохоронці провели обшуки в ГФС.

Раніше НАБУ і СБУ провели обшуки в ФДМ.

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