У Луганській області мешканці отримали по 5 років умовно за участь в організації "референдуму" за "ЛНР"

Співробітники Національної поліції встановили особу, підозрювану у скуповуванні голосів на підтримку одного з кандидатів в депутати Верховної Ради, який знаходиться в зоні операції Об'єднаних сил Зайцевому Бахмутського району Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні управління Нацполіціі в області, передають Українські Новини.

За даними відомства, до поліції надійшло повідомлення про скуповування голосів за одного з кандидатів у депутати.

"За умовчанням встановлено факт переговорів між волонтерами й особою, що здійснює підкуп", - йдеться в повідомленні.

Зараз поліція документує дії підозрюваного й опитує свідків.

Ведеться розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 160 Кримінального кодексу (Пропозиція, обіцянка або надання виборцю або учаснику референдуму неправомірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов'язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права або права на участь у референдумі).

Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала розвідника "ЛНР".

Раніше справу організатора "референдуму" на підтримку "ЛНР" направили до суду.