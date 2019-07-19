У Луганській області мешканці отримали по 5 років умовно за участь в організації "референдуму" за "ЛНР"

Співробітники Національної поліції встановили особу, підозрювану у скуповуванні голосів на підтримку одного з кандидатів в депутати Верховної Ради, який знаходиться в зоні операції Об'єднаних сил Зайцевому Бахмутського району Донецької області.\r\nПро це йдеться в повідомленні управління Нацполіціі в області, передають Українські Новини.\r\nЗа даними відомства, до поліції надійшло повідомлення про скуповування голосів за одного з кандидатів у депутати.\r\n"За умовчанням встановлено факт переговорів між волонтерами й особою, що здійснює підкуп", - йдеться в повідомленні.\r\nЗараз поліція документує дії підозрюваного й опитує свідків.\r\nВедеться розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 160 Кримінального кодексу (Пропозиція, обіцянка або надання виборцю або учаснику референдуму неправомірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов'язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права або права на участь у референдумі).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, поліція затримала розвідника "ЛНР".\r\nРаніше справу організатора "референдуму" на підтримку "ЛНР" направили до суду.