Вони вкрали мою ідею: винуватець смертельного підпалу студії аніме в Японії зізнався в скоєному

Чоловік, що влаштував смертельний підпал в анімаційній студії в Кіото (Японія), назвав причиною своїх дій крадіжку студією у нього твору. Про це повідомляє агентство Kyodo.\r\n"Вони вкрали мою ідею твору, тому я вчинив підпал", - наводить агентство слова затриманого чоловіка, сказані ним поліції.\r\nТак, повідомляється, що правоохоронні органи продовжують з'ясовувати обставини події. Поки не уточнюється, про який саме твір студії йде мова.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, вогонь спалахнув у триповерховій будівлі близько 10:30 ранку за місцевим часом (3:35 за Києвом) у четвер, 18 липня. Щонайменше 12 осіб загинули після пожежі в аніме студії в Кіото.\r\nРаніше на Закарпатті палахкотів дитячий табір: з'явилося відео і подробиці інциденту