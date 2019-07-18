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18 июля 2019, четверг, 11:04 156
Азия 2019-07-18T11:04:02+03:00
Українські Новини
В Японии подожгли студию аниме: не менее 12 погибших

В Японии подожгли студию аниме: не менее 12 погибших

Пожар в Kyoto Animation Co. Скриншот: Reuters
Пожар в Kyoto Animation Co. Скриншот: Reuters

Огонь вспыхнул в трехэтажном здании около 10:30 утра по местному времени (3:35 по Киеву) в четверг, 18 июля. По меньшей мере 12 человек погибли после пожара в студии аниме в Киото, Япония. Об этом сообщает BBC.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию, в четверг в студию Kyoto Animation Co ворвался мужчина и бросил неопределенную жидкость, что привело к воспламенению пожара.

Сообщается также о десятках пострадавших. Судьба около 30 человек до сих пор остается неизвестной, сообщает NHK.

Подозреваемого задержала полиция, его госпитализировали с ожогами. Его имя не сообщается.

"Мужчина бросил жидкость и поджег ее", - рассказал информагентству AFP представитель полиции префектуры Киото. О других подробностях или возможные мотивы не сообщается.

Неизвестно, какое отношение подозреваемый имел к студии.

Люди, которые находились вблизи, рассказали, что слышали серию взрывов. Позже они видели, как людей выносят на одеялах.

Студия Kyoto Animation, известная как KyoAni, производит популярные анимационные сериалы, в частности "K-On!" и "Меланхолия Харухи Сузумия".

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