На Донбасі загинув український військовий, ще двоє поранені при обстрілі

Вчора, 18 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. З них 3 рази - з застосуванням забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 і 82 мм. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник 9 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз.

“В результаті підриву один військовослужбовець загинув і під час ворожого обстрілу двоє отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 18 липня один окупант знищений і двоє поранені", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників.

Як повідомляли Українські Новини, ТКГ домовилася про перемир'я на час збору врожаю.

Раніше на Донбасі бойовики спровокували відповідь вогонь і втратили чотирьох "бійців" пораненими.