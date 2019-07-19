На Донбасі загинув український військовий, ще двоє поранені при обстрілі

Вчора, 18 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. З них 3 рази - з застосуванням забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 і 82 мм. Про це повідомляє штаб ООС.\r\nТак, повідомляється, що противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.\r\nЗазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник 9 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз.\r\n“В результаті підриву один військовослужбовець загинув і під час ворожого обстрілу двоє отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 18 липня один окупант знищений і двоє поранені", - йдеться в повідомленні.\r\nКрім того, з початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ТКГ домовилася про перемир'я на час збору врожаю.\r\nРаніше на Донбасі бойовики спровокували відповідь вогонь і втратили чотирьох "бійців" пораненими.