Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь продовжують інтеграцію в союзну державу

Урядові групи Росії та Білорусі продовжують активно працювати над поглибленням інтеграції та пріоритетами спільного розвитку держав, заявив у ході виступу на Форумі регіонів двох країн білоруський президент Олександр Лукашенко. Про це повідомляють Известия.

За його словами, після довгої і напруженої роботи сторонам вдалося досягти принципових домовленостей. Він зазначив, що урядові групи РФ і Білорусі продовжують активно працювати над поглибленням інтеграції та пріоритетами спільного розвитку країн.

За словами президента Білорусі, сьогодні тисячі білоруських та російських підприємств, пов'язані виробничою кооперацією, а близько 2,5 тис. організацій республіки мають російський капітал.

"Є цілий ряд конкретних суттєвих питань, що зачіпають інтереси господарських суб'єктів і громадян наших країн. Вирішити їх необхідно найближчим часом", — заявив Лукашенко.

У свою чергу Володимир Путін заявив, що Білорусь є найбільш близьким партнером Росії, а робота між країнами ведеться за всіма напрямами. Він також звернув увагу на зростання в минулому році на 10% обсяг взаємної торгівлі, який склав 30,5 млрд дол.

"Між російськими і білоруськими регіонами укладено понад 350 угод, спрямованих на поглиблення кооперації в промисловості, сільському господарстві, будівництві, фармацевтиці, в транспортній сфері", - зазначив Путін.

Глава Російської держави додав, що в рамках Форуму регіонів Росії і Білорусі також було підписано цілий ряд міжрегіональних документів. Зокрема, до кінця поточного року країни можуть підписати і ратифікувати угоду про взаємне визнання віз для громадян третіх країн.

Повідомляється, що документ вже підготовлений і практично узгоджено.

До кінця поточного року влада РФ і Білорусі можуть прийняти рішення про скасування роумінгу між країнами.

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