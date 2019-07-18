підписатися на розсилку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
18 липня 2019, четвер, 18:05 18 Документ
Силові структури 2019-07-18T20:30:03+03:00
Українські Новини
Нацполіція продовжує розслідування протиправних дій кандидата в депутати Ради Рафальської

Нацполіція продовжує розслідування протиправних дій кандидата в депутати Ради Рафальської

Головне слідче управління Національної поліції продовжує розслідування кримінального провадження за фактом протиправних дій кандидата в народні депутати, колишньої голови Ради адвокатів Києва Інни Рафальської.

Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит Українських Новин.

"Повідомляємо, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення протиправних дій під час реєстрації та діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Києва. За результатами досудового розслідування буде прийнято рішення відповідно до кримінального процесуального законодавства", - йдеться у відповіді.

Разом з тим, Нацполіція зазначила, що інша інформація про справу містить відомості, розголошення яких може негативно вплинути на хід розслідування.

"Одночасно інформуємо, що відповідно до ч. 1 ст. 222 (недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування) Кримінального процесуального кодексу встановлено, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим", - зазначає Нацполиция.

Як повідомляли Українські Новини, Нацполиция активізує розслідування справи про зловживання екс-голови Ради адвокатів Києва і кандидата в депутати Ради Рафальської.

Голова Ради адвокатів Києва Петро Рябенко заявляє, що сотні людей стали жертвами аферистів і отримали підроблені свідоцтва про право займатися адвокатською діяльністю.

За словами Рябенка, Інна Рафальська мала прихильність координатора судової реформи, колишнього заступника глави Адміністрації Президента Олексія Філатова, була активним учасником його робочої групи, писала нову редакцію закону про адвокатуру.

Більше новин про: Адвокатура Кримінальне провадження Нацполіція Розслідування Інна Рафальська

Архів
Новини
Столиця розпочала пілотний проект із роздільного збору сміття, - Кличко 20:14
Охорона Порошенка організувала втечі судді Чауса в Молдову, - екс-глава Нацполіції Вінниці 19:55
Рейтинг "Платформи" Бойка в 5 разів вище рейтингу "Оппоблока" Ахметова 19:46
Населення стабільно скорочується: на 100 померлих українців припадає 49 народжених 19:46
У окрузі №100 на Кіровоградщині поширюють 3 фейкові "соціології", – кандидат від "Слуги народу" 19:26
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
Підберезник
Відео дня: Грибники зібрали під Києвом небувалий урожай підберезників 14:29
ТКГ домовилася про перемир'я на час збору врожаю 22:20
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Журналісти заявили про скупку голосів кандидатом в нардепи від "Слуги народу" Мар’яною Безуглою 15:37
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Прилади на заводі. Фото: Держагентство з управління зоною відчуження/Facebook
Радіоактивно: На Чорнобильській АЕС відновили переробку ядерних відходів 16:41
У судовій реформі Порошенка вистояли принципові суди, зокрема, ОАСК, - Пилипенко 13:55
Журналісти заявили про скупку голосів кандидатом в нардепи від "Слуги народу" Мар’яною Безуглою 15:37
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok