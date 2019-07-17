Нацполіція активізує розслідування справи щодо зловживань екс-голови Ради адвокатів Києва і кандидата в народні депутати Рафальської

Нацполіція активізує розслідування справи щодо зловживань екс-голови Ради адвокатів Києва і кандидата в народн

Національна поліція активізує досудове розслідування кримінального провадження стосовно зловживань колишнього голови Ради адвокатів Києва і кандидата в депутати Верховної Ради Інни Рафальської.

Про це йдеться в повідомленні Національної асоціації адвокатів.

У свою чергу, НААУ опублікувала відповідь Генеральної прокуратури України про хід розслідування цієї справи.

За даними ГПУ, 11 липня на оперативній нараді в Генпрокуратурі було заслухано питання про стан досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.

За результатами наради встановлено, що завдання щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування слідчим не дотримується.

Процесуальним керівником прийнято рішення ініціювати перед керівником органу досудового розслідування питання про заміну слідчого у зв'язку з неефективністю досудового розслідування.

В даний час це провадження знаходиться на контролі Генеральної прокуратури.

Кримінальне провадження було відкрито 22 серпня 2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3ст. 362, ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 358, ч1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 361 та ч. 2 ст. 206-2 Кримінального кодексу України.

Прес-служба НААУ

Нагадаємо, за словами голови Ради адвокатів Києва Петра Рябенка, Інна Рафальська мала прихильність координатора судової реформи, колишнього заступника глави Адміністрації Президента Олексія Філатова, була активним учасником його робочої групи, писала нову редакцію закону про адвокатуру.

Як повідомляли Українські Новини, голова Ради адвокатів Києва Петро Рябенко заявляє, що сотні людей стали жертвами аферистів і отримали підроблені свідоцтва про право займатися адвокатською діяльністю.