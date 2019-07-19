Слива в Україні за рік подорожчала в 1,5 разу: за скільки продають ягоду

За рік вартість українських слив підвищилася в 1,5 рази через несприятливиі погодні умови. Про це повідомляє "Інфо-Шувар".\r\nТак, повідомляється, що через погодні неполадки урожайність сливи є найменшою за останні 3 роки, а товарний вигляд плодів постраждав через поширення парші.\r\nНаголошується, що сьогодні на оптових ринках України представлена зливу переважно від виробників Півдня та Чернівецької області.\r\nЩо стосується цін, на найбільшому в Західному регіоні оптовому ринку "Шувар" дрібна слива пропонується по 20-25 грн\/кг, велика слива стоїть вище 30 грн\/кг. Ціни на сливу в господарствах Чернівецької області стартують від 15 грн\/кг\r\nТакож крім української сливи на "Шуварі" пропонується слива з Сербії та Молдови за тією ж ціною, що і українська слива.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, українські кавуни стали дешевше в два рази: за скількипродають ягоду.\r\nТакож в Україні розпочався сезон чорниці та лохини: скільки коштують ягоди.