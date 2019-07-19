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19 липня 2019, пʼятниця, 06:00 17
Економіка 2019-07-19T08:15:02+03:00
Українські Новини
Слива в Україні за рік подорожчала в 1,5 разу: за скільки продають ягоду

Слива в Україні за рік подорожчала в 1,5 разу: за скільки продають ягоду

Сливи. Фото: pixabay.com/congerdеsign
Сливи. Фото: pixabay.com/congerdеsign

За рік вартість українських слив підвищилася в 1,5 рази через несприятливиі погодні умови. Про це повідомляє "Інфо-Шувар".

Так, повідомляється, що через погодні неполадки урожайність сливи є найменшою за останні 3 роки, а товарний вигляд плодів постраждав через поширення парші.

Наголошується, що сьогодні на оптових ринках України представлена зливу переважно від виробників Півдня та Чернівецької області.

Що стосується цін, на найбільшому в Західному регіоні оптовому ринку "Шувар" дрібна слива пропонується по 20-25 грн/кг, велика слива стоїть вище 30 грн/кг. Ціни на сливу в господарствах Чернівецької області стартують від 15 грн/кг

Також крім української сливи на "Шуварі" пропонується слива з Сербії та Молдови за тією ж ціною, що і українська слива.

Як повідомляли Українські Новини, українські кавуни стали дешевше в два рази: за скількипродають ягоду.

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