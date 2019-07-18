Instagram буде приховувати лайки, щоб підвищити самооцінку користувачів

Instagram приховує кількість лайків на постах в кількох країнах, включаючи Австралію і Японію, щоб "зняти тиск" на користувачів. Про це повідомляє BBC.

На даний момент користувачі Instagram бачать загальну кількість людей, яким сподобався пост. В пробної версії користувачі побачать ім'я останнього користувача, який лайкнув пост, а далі під повідомленням буде вказуватися "та інші". Інстаграмери все ще можуть переглядати кількість лайків, які отримують їх власні повідомлення.

Існують побоювання, що платформи соціальних мереж можуть сприяти зниженню самооцінки і почуттям неадекватності у молодих людей.

Instagram в травні запустив аналогічне випробування в Канаді, а новий тест проходить в Австралії, Новій Зеландії, Ірландії, Італії, Японії і Бразилії, повідомили BBC в компанії.



"Ми сподіваємося, що цей тест зніме тиск з того, скільки лайків отримає публікація, тому ви можете зосередитися на тому, щоб ділитися тим, що вам подобається", - йдеться в заяві директора з політики Facebook в Австралії та Новій Зеландії Міа Гарлік.



Мета, додає вона, полягає в тому, щоб користувачі відчували себе менш оціненими і бачили, " чи може ця зміна допомогти людям менше зосереджуватися на лайках і більше розповідати свою історію".

Instagram сказав, що тест не вплине на інструменти вимірювання для бізнесу. І користувачі можуть бачити список людей, яким сподобався контент інших людей, натиснувши на нього.



Коли тест вперше був запущений в Канаді, глава Instagram Адам Моссери сказав, що мета полягала в тому, щоб звести до мінімуму стрес від розміщення повідомлень в Інтернеті, коли користувачі конкурують за кількість лайків, які отримують їх повідомлення.

"Ми хочемо, щоб люди трохи менше турбувалися про те, скільки лайків вони отримують в Instagram, і витрачають трохи більше часу на спілкування з людьми, які їм не байдужі", - пояснив він тоді.



Нагадаємо, 3 липня в Facebook, Instagram і WatsApp виник збій. Користувачі не могли переглядати і додавати зображення. На наступний день стало відомо, що збій стався через технічне обслуговування.