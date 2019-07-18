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18 липня 2019, четвер, 14:48 17
Силові структури 2019-07-18T16:00:03+03:00
Українські Новини
ДБР почало розслідувати розкрадання держкоштів при відчуженні ОВДП

ДБР почало розслідувати розкрадання держкоштів при відчуженні ОВДП

Державне бюро розслідувань, яке почало розслідувати розкрадання державних коштів при закупівлі двигунів для танків, також почало розслідувати розкрадання держкоштів при відчуженні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це сказав директор ДБР Роман Труба на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики, передають Українські Новини.

"У нас є інформація про розкрадання і зловживання при відчуженні та закупівлі держоблігацій", - сказав він.

За попередніми даними, сума збитків становить десятки мільйонів доларів.

Перевіряється причетність депутатів Верховної Ради до даного злочину.

Як повідомляли Українські Новини, нерезиденти купили ОВДП на рекордні 60 млрд гривень.

Раніше ДБР почало розслідувати розкрадання державних коштів при закупівлі двигунів для танків.

 

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