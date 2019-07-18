ДБР почало розслідувати розкрадання держкоштів при відчуженні ОВДП

Державне бюро розслідувань, яке почало розслідувати розкрадання державних коштів при закупівлі двигунів для танків, також почало розслідувати розкрадання держкоштів при відчуженні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).\r\nПро це сказав директор ДБР Роман Труба на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики, передають Українські Новини.\r\n"У нас є інформація про розкрадання і зловживання при відчуженні та закупівлі держоблігацій", - сказав він.\r\nЗа попередніми даними, сума збитків становить десятки мільйонів доларів.\r\nПеревіряється причетність депутатів Верховної Ради до даного злочину.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, нерезиденти купили ОВДП на рекордні 60 млрд гривень.\r\nРаніше ДБР почало розслідувати розкрадання державних коштів при закупівлі двигунів для танків.\r\n