ГБР начало расследовать хищение госсредств при закупке двигателей для танков

Государственное бюро расследований начало расследовать хищение госсредств при закупке двигателей для танков.

Об этом сказал директор ГБР Роман Труба на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, передают Українськi Новини.

"У нас есть вопросы касательно законности, обоснованности закупки моторов для танков", - сообщил он.

По его словам, данное преступленное нанесло миллионный ущерб госбюджету.

Проведены обыски на ряде бронетанковых заводов.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский просит расследовать перечисление спецэкспортерами оборонной сферы $30 млн на офшоры.

Тем временем Зеленский назначил херсонским губернатором Гусева, фигурировавшего в делах о коррупции в армии.