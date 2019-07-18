ГБР начало расследовать хищение госсредств при закупке двигателей для танков

Государственное бюро расследований начало расследовать хищение госсредств при закупке двигателей для танков.\r\nОб этом сказал директор ГБР Роман Труба на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, передают Українськi Новини.\r\n"У нас есть вопросы касательно законности, обоснованности закупки моторов для танков", - сообщил он.\r\nПо его словам, данное преступленное нанесло миллионный ущерб госбюджету.\r\nПроведены обыски на ряде бронетанковых заводов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский просит расследовать перечисление спецэкспортерами оборонной сферы $30 млн на офшоры.\r\nТем временем Зеленский назначил херсонским губернатором Гусева, фигурировавшего в делах о коррупции в армии.