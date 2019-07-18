НБУ підвищив прогноз зростання ВВП до 3% 2019

Національний банк у своєму черговому макроекономічному прогнозі покращив прогноз зростання валового внутрішнього продукту з 2,5% до 3% в 2019 році і з 2,9 до 3,2% в 2020 році.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

«Порівняно із квітневим макроекономічним прогнозом Національний банк підвищив прогноз темпів економічного зростання на 2019 (з 2,5% до 3%) і 2020 (з 2,9% до 3,2%) року в зв'язку зі стійким внутрішнім попитом, кращими умовами торгівлі і очікуваним збільшенням врожаю зернових », - сказано в повідомленні.

На думку НБУ, основним драйвером економічного зростання в наступні роки залишатиметься внутрішній попит, приріст приватного споживання сповільниться, однак буде значним під впливом збільшення реальних доходів домогосподарств - заробітної платні, пенсійних виплат, а також грошових переказів з-за кордону.

Стримуючими чинниками для економічного зростання будуть слабка економічна активність у світі, а також скорочення з 2020 року обсягів транзиту природного газу в Європу в результаті будівництва обхідних газопроводів.

Основним припущенням макроекономічного прогнозу залишається подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом.

Це дасть змогу Україні отримувати інше офіційне фінансування, покращувати умови доступу до міжнародних ринків капіталу, а також підтримувати інтерес інвесторів до українських активів.

Відповідні боргові залучення дадуть змогу уряду профінансувати значні виплати за зовнішнім державним боргом. Також це допоможе приватному сектору залучати іноземні інвестиції.

В підсумку обсяг міжнародних резервів зросте до 23 млрд доларів США у 2021 році.

Головними внутрішніми ризиками для окресленого сценарію є можлива затримка у проведенні ключових реформ або кроки щодо нівелювання попередніх досягнень, в тому числі через судові та законодавчі рішення, що можуть суттєво посилити вразливість економіки України і перешкодити продовженню співпраці з МВФ.

Це може погіршити курсові та інфляційні очікування і ускладнити доступ до міжнародних ринків капіталу в умовах високого боргового навантаження в наступні роки.

Також актуальними залишаються такі ризики, як припинення транзиту газу з Росії по території України з початку 2020 року, посилення торгових воєн і наростання геополітичних конфліктів, ескалація військового конфлікту і нові торгові обмеження з боку Росії.

Також

Національний банк зберіг очікування рівня інфляції за підсумками 2019 року на рівні 6,3%.

«Як і раніше, НБУ прогнозує, що інфляція знизиться до 6,3% на кінець цього року, на початку наступного повернеться в цільовий діапазон і досягне середньострокової мети 5% наприкінці 2020 року», - сказано в повідомленні.

Нацбанк вважає, що уповільнення інфляції і далі будуть визначати досить жорсткі монетарні умови, високі реальні процентні ставки сприятимуть інвестиційній привабливості гривневих фінансових інструментів і, відповідно, підтримки обмінного курсу гривні.

Крім того, така монетарна політика буде обмежувати тиск з боку споживчого попиту.

Також поступовій дезінфляції сприятиме виважена фіскальна політика, уповільнення зростання заробітної платні, відносно низькі ціни на енергоресурси на світових ринках, значна пропозиція вітчизняних та іноземних продовольчих товарів.

Основним припущенням макроекономічного прогнозу залишається подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляли Українськi Новини, зростання ВВП в I кварталі відповідало оцінці НБУ.

Раніше експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3% до 2,7% в 2019.