Перед вихідними дощі залишать Україну, а деякі регіони накриє літня спека

19 липня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +22...+28 градусів.\r\nУ Карпатах вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +13...+18 градусів.\r\nУ Моршині без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nУ Трускавці без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nУ Сваляві без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +26...+28 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +22...+28 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +8...+15 градусів, вдень +22...+28 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +23...+29 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +24...+30 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +25...+30 градусів.\r\nУ Ялті без опадів.\r\nТемпература вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\n18 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +20...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +19 градусів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, спека "перевалить" за +33: синоптик дала прогноз до кінця тижня і на день виборів.\r\nТим часом літня спека повернеться в Україну до кінця тижня.