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18 липня 2019, четвер, 14:00 15
Життя 2019-07-18T15:45:04+03:00
Українські Новини
Перед вихідними дощі залишать Україну, а деякі регіони накриє літня спека

Перед вихідними дощі залишать Україну, а деякі регіони накриє літня спека

Море. Літо. Фото: pixabay
Море. Літо. Фото: pixabay

19 липня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +24...+26 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +22...+28 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +26...+28 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +22...+28 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +8...+15 градусів, вдень +22...+28 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +23...+29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Ялті без опадів.

Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +25...+27 градусів.

18 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +20...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +19 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, спека "перевалить" за +33: синоптик дала прогноз до кінця тижня і на день виборів.

Тим часом літня спека повернеться в Україну до кінця тижня.

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