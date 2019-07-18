ДБР почало розслідувати розкрадання державних коштів під час закупівлі двигунів для танків

Державне бюро розслідувань почало розслідувати розкрадання державних коштів під час закупівлі двигунів для танків.

Про це сказав директор ДБР Роман Труба на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики, передають Українські Новини.

"У нас є питання щодо законності, обґрунтованості закупівлі моторів для танків", - повідомив він.

За його словами, цей злочин завдав мільйонних збитків держбюджету.

Проведені обшуки на низці бронетанкових заводів.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський просить розслідувати перерахування спецекспортерами оборонної сфери $30 млн на офшори.

Тим часом Зеленський призначив херсонським губернатором Гусєва, який фігурував у справах про корупцію в армії.