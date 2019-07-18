ДБР почало розслідувати розкрадання державних коштів під час закупівлі двигунів для танків

Державне бюро розслідувань почало розслідувати розкрадання державних коштів під час закупівлі двигунів для танків.\r\nПро це сказав директор ДБР Роман Труба на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики, передають Українські Новини.\r\n"У нас є питання щодо законності, обґрунтованості закупівлі моторів для танків", - повідомив він.\r\nЗа його словами, цей злочин завдав мільйонних збитків держбюджету.\r\nПроведені обшуки на низці бронетанкових заводів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський просить розслідувати перерахування спецекспортерами оборонної сфери $30 млн на офшори.\r\nТим часом Зеленський призначив херсонським губернатором Гусєва, який фігурував у справах про корупцію в армії.