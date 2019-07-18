Мінімальний продуктовий кошик в червні продовжував дешевшати

З настанням літнього сезону деякі продукти мають тенденцію дешевшати або дорожчати. Економічний дискусійний клуб опублікував інформацію з їх постійної рубрики "Вартість мінімальної продуктової корзини".

У червні 2019 року розрахункова середньомісячна вартість мінімального продуктового кошика (далі – МПК) становила:

для працездатної особи 1 785 гривень, або 93% від рівня прожиткового мінімуму для цієї категорії населення;

для особи, яка втратила працездатність - 1457 гривень, або 97% від рівня продиткового мінімуму для цієї категорії населення.

Протягом першого літнього місяця зберігався тренд до незначного зниження вартості МПК. Так, у червні порівняно з травнем, вартість МПК для працездатної особи знизилася на 2 гривні, або на 0,1%, для непрацездатної особи − на 9 гривень, або 0,6%.

Подешевшання мінімального набору продовольства у червні, передусім, обумовлювалося:

зниженням цін на овочі цьогорічного врожаю (капусту, моркву, буряк, цибулю) в результаті збільшення їх пропозиції, що у відносному виразі по групі "овочі" склало понад 22% (в грошовому еквіваленті це склало майже 48 гривень);

суттєвим зменшенням цін на яйця - на 26,5%;

сезонним зниженням цін на товари групи "молокопродукти" - на 0,2%.





Зміна вартості продуктових груп. Фото: Економічний дискусійний клуб

Одночасно, у межах груп, що входять до складу МПК, другий місяць поспіль зростає вартість групи "картопля" – цього разу приріст склав 22,7%, або у абсолютному виразі − 25,25 гривні. Внаслідок розширення асортименту плодів та ягід на ринку, та з огляду на високий рівень цьогорічних цін на зазначену групу продовольства, вартість товарів у групі "фрукти" підвищилася на 20,7%, що склало 15,62 гривні.

Позитивні вартісні тренди були властивими і для інших груп − складових МПК. Зокрема, група "цукор та кондвироби" здорожчала на 2,1%, "рибопродукти" − на 1,5%, "хлібопродукти" − на 1,4%, "м’ясопродукти" − на 1,7%.

Структура вартості мінімального продуктового кошика. Фото: Економічний дискусійний клуб

Частка витрат на продукти тваринного походження у загальних витратах на харчування у межах МПК, порівняно з минулим місяцем, не змінилася та становила 58,6%. Серед груп МПК найвищу питому вагу мають групи "молокопродукти" (28,4% або 508 грн.) та "м’ясопродукти" (23,8% або 426 гривень). Третя позицію у червні посіла група "хлібопродукти" з показником 10,8% (193 гривні). Найменшу частка у груп: "яйця" (1,3%), "інші продукти" (1,5%) та "олія і рослинні жири" (1,8%).

За розрахунками ЕДК, вартість МПК зросла:





Динаміка вартості мінімального продуктового кошика. Фото: Економічний дискусійний клуб

Як повідомляли Українські Новини, у червні борщовий набір овочів подешевшав на 19 гривень.

Також наукові експерти розповіли, що українці витрачають на їжу майже половину своє зарплатні.





