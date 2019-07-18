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18 липня 2019, четвер, 11:46 14
Світ 2019-07-18T14:15:03+03:00
Українські Новини
У 2024 році Путін планує знову стати прем'єром Росії

У 2024 році Путін планує знову стати прем'єром Росії

Володимир Путін.
Володимир Путін.

Голова Держдуми В'ячеслав Володін знову запропонував змінити текст російської Конституції, надавши більше повноважень парламентові. Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що в Кремлі розглядають можливість розширити законодавчу владу в Росії, щоб зберегти контроль над державою за Володимиром Путіним після закінчення його президентського терміну.

Як повідомляє Радіо Свобода, стаття з ідеями Володіна опублікована у середу в "Парламентській газеті". Політик запропонував, щоб Державна дума брала участь у формуванні російського уряду. У квітні він вже виступав з такою ідеєю, відзначаючи, що у депутатів немає реальних повноважень впливати на затвердження складу кабінету міністрів. Володін і раніше говорив про необхідність внести зміни в Конституцію. У грудні він запропонував перевірити, наскільки положення основного закону "не втратили своєї сутності". Конкретних пропозицій він тоді не озвучував.

Видання пише, що в липні агентство Bloomberg розповідало, що в Кремлі розглядають можливість розширити повноваження Державної думи, щоб зберегти владу Володимира Путіна після того, як у нього закінчиться президентський термін в 2024 році. Згідно став відомим виданню планом, Путін знову займе місце прем'єр-міністра, повноваження президента можуть бути сильно урізані, а Держдума збільшить число депутатів, що обираються не за партійними списками. У публікації не стверджувалося, що за новим планом прем'єр-міністр повинен буде призначатися Державною думою, але це випливає з логіки плану, зазначає видання The Bell.

Нагадаємо, Путін запізнився на зустріч з Папою Римським вже вдруге.

Тим часом, пенсійна реформа рекордно "завалила" рейтинг Путіна.

11 липня Зеленський і Путін в телефонному режимі обговорили врегулювання конфлікту на Донбасі і звільнення утримуваних осіб. Це був перший розмова Путіна і Зеленського, про який було повідомлено офіційно.

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