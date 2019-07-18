У 2024 році Путін планує знову стати прем'єром Росії

Голова Держдуми В'ячеслав Володін знову запропонував змінити текст російської Конституції, надавши більше повноважень парламентові. Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що в Кремлі розглядають можливість розширити законодавчу владу в Росії, щоб зберегти контроль над державою за Володимиром Путіним після закінчення його президентського терміну.

Як повідомляє Радіо Свобода, стаття з ідеями Володіна опублікована у середу в "Парламентській газеті". Політик запропонував, щоб Державна дума брала участь у формуванні російського уряду. У квітні він вже виступав з такою ідеєю, відзначаючи, що у депутатів немає реальних повноважень впливати на затвердження складу кабінету міністрів. Володін і раніше говорив про необхідність внести зміни в Конституцію. У грудні він запропонував перевірити, наскільки положення основного закону "не втратили своєї сутності". Конкретних пропозицій він тоді не озвучував.

Видання пише, що в липні агентство Bloomberg розповідало, що в Кремлі розглядають можливість розширити повноваження Державної думи, щоб зберегти владу Володимира Путіна після того, як у нього закінчиться президентський термін в 2024 році. Згідно став відомим виданню планом, Путін знову займе місце прем'єр-міністра, повноваження президента можуть бути сильно урізані, а Держдума збільшить число депутатів, що обираються не за партійними списками. У публікації не стверджувалося, що за новим планом прем'єр-міністр повинен буде призначатися Державною думою, але це випливає з логіки плану, зазначає видання The Bell.

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