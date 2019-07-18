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  • Потерпілий відмовився давати свідчення: з Кевіна Спейсі зняли звинувачення в домаганнях
18 липня 2019, четвер, 11:32 16
Життя 2019-07-18T14:15:03+03:00
Українські Новини
Потерпілий відмовився давати свідчення: з Кевіна Спейсі зняли звинувачення в домаганнях

Потерпілий відмовився давати свідчення: з Кевіна Спейсі зняли звинувачення в домаганнях

Кевін Спейсі. Фото: mota.ru
Кевін Спейсі. Фото: mota.ru

З американського актора Кевіна Спейсі, якого звинувачували у сексуальних домаганнях, були зняті звинувачення. Про це повідомляє CNN з посиланням на судові документи.

Так, повідомляється, що рішення було прийнято у зв'язку з "недоступністю свідка, який подав скаргу".

Наголошується, що близько тижня тому потерпілий у справі Спейсі Вільям Літтл скористався правом не свідчити проти себе. Він відмовився давати свідчення про зникнення мобільного телефону, з якого надсилав повідомлення і відео своїй дівчині під час зустрічі з Спейсі. Захист актора стверджував, що молодий чоловік міг видалити з телефону дані, які могли б підтвердити невинність Спейсі.

Як повідомляли Українські Новини, поліція США повідомила про відео, на якому Кевін Спейсі мацає 18-річного водія.

Раніше Кевін Спейсі зробив першу заяву після звинувачень в домаганнях.

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