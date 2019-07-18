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18 липня 2019, четвер, 11:01 10
Суспільство 2019-07-18T11:19:07+03:00
Українські Новини
У метрополітені назвали наступну станцію, де з 21 липня не можна буде проїхати з жетоном

У метрополітені назвали наступну станцію, де з 21 липня не можна буде проїхати з жетоном

Станція метрополітену
Станція метрополітену "Кловська"

Станція комунального підприємства "Київський метрополітен" "Позняки" наступною після "Нивок", "Теремків" і "Іподрому" відмовиться від жетонів в одному вестибюлі з 21 липня.

Про це Українським Новинам повідомила спікер метрополітену Наталія Макогон.

"Сьогодні вже три станції у одному зі своїх вестибюлів відмовилися від жетонів: "Нивки", "Іподром" і "Теремки". Наступною станцією, у вестибюлі якої виводяться жетони, буде "Позняки", - сказала вона.

За її словами, один з вестибюлів на "Позняках" перестане продавати і приймати жетони з 21 липня - там будуть прийматися тільки сучасні засоби оплати проїзду.

За її словами, метрополітен проводить моніторинг, на яких станціях жетонами користуються менше всього.

"Ми бачимо, що люди активно почали закуповувати картки метро або оплачувати проїзд банківськими картками", - зазначила речник.

Як повідомляли Українські Новини, до 1 листопада КП планує повністю вивести жетони з обігу.

Кияни стоять у величезних чергах за жетонами.

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