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18 липня 2019, четвер, 10:42 14
Події 2019-07-18T11:01:17+03:00
Українські Новини
У Києві на "Лісовій" горіла маршрутка: опубліковано відео

У Києві на "Лісовій" горіла маршрутка: опубліковано відео

Сьогодні, 18 липня, в Києві біля станції метро "Лісова" загорілася маршрутка. Про це повідомляє співтовариство "Київ оперативний".

Так, повідомляється, що транспорт близько 8:40 почав набиратися димом і загорівся. Причина займання наразі невідома.

Наголошується, що неподалік були правоохоронці, вони одразу оточили місце події. Маршрутку вдалося загасити. Поки невідомо, чи були пасажири всередині маршрутки в момент початку пожежі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Як повідомляли Українські Новини, в Одеській області вночі палали три фури з фруктами.

Раніше під Києвом двоє контрактників живцем згоріли у військовому Газі після ДТП.

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