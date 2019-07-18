У Києві на "Лісовій" горіла маршрутка: опубліковано відео

Сьогодні, 18 липня, в Києві біля станції метро "Лісова" загорілася маршрутка. Про це повідомляє співтовариство "Київ оперативний".

Так, повідомляється, що транспорт близько 8:40 почав набиратися димом і загорівся. Причина займання наразі невідома.

Наголошується, що неподалік були правоохоронці, вони одразу оточили місце події. Маршрутку вдалося загасити. Поки невідомо, чи були пасажири всередині маршрутки в момент початку пожежі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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