У Києві на "Лісовій" горіла маршрутка: опубліковано відео

Сьогодні, 18 липня, в Києві біля станції метро "Лісова" загорілася маршрутка. Про це повідомляє співтовариство "Київ оперативний".\r\nТак, повідомляється, що транспорт близько 8:40 почав набиратися димом і загорівся. Причина займання наразі невідома.\r\nНаголошується, що неподалік були правоохоронці, вони одразу оточили місце події. Маршрутку вдалося загасити. Поки невідомо, чи були пасажири всередині маршрутки в момент початку пожежі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Одеській області вночі палали три фури з фруктами.\r\nРаніше під Києвом двоє контрактників живцем згоріли у військовому Газі після ДТП.