Шефір вважає своїм основним завданням стежити, щоб Зеленський "залишався людиною"

Перший помічник Президента Сергій Шефір назвав своєю основною задачею стежити, щоб Володимир Зеленський "залишався людиною".

Про це Шефір сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег", передають Українські Новини.

"Розмірковуючи про мої функції, ми з ним (Зеленським) прийшли до висновків, що моя основна задача - бути поруч і стежити за тим, щоб він, ставши політиком, залишився людиною. Бо дуже часто, коли займаєш якусь велику посаду, тебе починають оточувати люди, які говорять лише хвалебні промови і вести тебе не в тому напрямку", - сказав він

Шефір зазначив, що поважає Зеленського і не бачить у нього жодних комплексів, окрім "комплексу суперпорядності".

Водночас перший помічник Президента визнає, що у нього виникають розбіжності з головою Офісу Президента Андрієм Богданом.

"У нас з ним (Богданом) у цілому нормальні стосунки, хоча трапляються і сутички... Він любить перебивати у розмові, що мені не подобається. У нього такий стиль – тисне, наполягає на своєму. Він дуже пробивний і якщо це направити в правильне русло...", - підкреслює Шефір.

За його словами, у Богдана шикарне почуття гумору.

Як повідомляли Українські Новини, Шефір також заявив, що команда Володимира Зеленського працює над створенням інформаційно-розважального каналу.