підписатися на розсилку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
18 липня 2019, четвер, 10:46 8
Президент 2019-07-18T11:15:01+03:00
Українські Новини
Шефір вважає своїм основним завданням стежити, щоб Зеленський "залишався людиною"

Шефір вважає своїм основним завданням стежити, щоб Зеленський "залишався людиною"

Перший помічник Президента Сергій Шефір назвав своєю основною задачею стежити, щоб Володимир Зеленський "залишався людиною".

Про це Шефір сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег", передають Українські Новини.

"Розмірковуючи про мої функції, ми з ним (Зеленським) прийшли до висновків, що моя основна задача - бути поруч і стежити за тим, щоб він, ставши політиком, залишився людиною. Бо дуже часто, коли займаєш якусь велику посаду, тебе починають оточувати люди, які говорять лише хвалебні промови і вести тебе не в тому напрямку", - сказав він

Шефір зазначив, що поважає Зеленського і не бачить у нього жодних комплексів, окрім "комплексу суперпорядності".

Водночас перший помічник Президента визнає, що у нього виникають розбіжності з головою Офісу Президента Андрієм Богданом.

"У нас з ним (Богданом) у цілому нормальні стосунки, хоча трапляються і сутички... Він любить перебивати у розмові, що мені не подобається. У нього такий стиль – тисне, наполягає на своєму. Він дуже пробивний і якщо це направити в правильне русло...", - підкреслює Шефір.

За його словами, у Богдана шикарне почуття гумору.

Як повідомляли Українські Новини, Шефір також заявив, що команда Володимира Зеленського працює над створенням інформаційно-розважального каналу.

Більше новин про: Володимир Зеленський Команда Зеленського Сергій Шефір

Архів
Новини
Партія "Соціальна справедливість" запропонувала п’ять кроків, які зроблять Україну країною здорових людей і безпечного довкілля 11:51
На 100-му окрузі проведуть екзит-пол: кандидат від "Слуги народу" анонсував боротьбу з можливими фальсифікаціями 11:49
По дорозі з Одеси в Молдову сталося ДТП: 4 загиблих, в тому числі дитина 11:40
Потерпілий відмовився давати свідчення: з Кевіна Спейсі зняли звинувачення в домаганнях 11:32
Цвітіння Дніпра. Фото: facebook/uptownlifepage
Фото дня: північне сяйво Київського моря 11:20
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Журналісти заявили про скупку голосів кандидатом в нардепи від "Слуги народу" Мар’яною Безуглою 15:37
Зеленський в Миколаєві. Скріншот відео НикВести
Далі самі розбирайтеся: Зеленський на підвищених тонах поспілкувався з директором аеропорту в Миколаєві 16:05
Стан техногенно небезпечних об’єктів Києва - це питання національної безпеки, - Костерін 08:45
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
Перша зустріч Зеленського з Трампом планується влітку, - Офіс Президента 12:45
Застосунок FaceApp може зістарити фото і збирати дані для російської компанії, - IT-фахівці 16:40
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Прилади на заводі. Фото: Держагентство з управління зоною відчуження/Facebook
Радіоактивно: На Чорнобильській АЕС відновили переробку ядерних відходів 16:41
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok