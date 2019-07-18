Долар завмер, а євро в обмінниках підскочив: курс готівкових валют на 18 липня

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 17 липня на 0,29 коп. до 26,1036 UAH\/USD, курс купівлі - на 0,97% до 25,7652 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 2,22% до 28,8179 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 2,53% до 29,3573 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n25,7652\r\n26,1036\r\n28,8179\r\n29,3573\r\n3,67\r\n4,22\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n25,9400\r\n26,4000\r\n29,0600\r\n29,7000\r\n4,06\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n25,4000\r\n25,9300\r\n28,0000\r\n29,1500\r\n2,50\r\n4,08\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 липня на 0,20 коп. до 25,8621 UAH\/USD.\r\nАналітики прогнозують, що долар має всі шанси до 20 липня на те, щоб коливатися нижче психологічної позначки.\r\nА у МВФ підрахували, що курс долара США значно завищений.\r\n