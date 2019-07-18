Долар завмер, а євро в обмінниках підскочив: курс готівкових валют на 18 липня

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 17 липня на 0,29 коп. до 26,1036 UAH/USD, курс купівлі - на 0,97% до 25,7652 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 2,22% до 28,8179 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 2,53% до 29,3573 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 25,7652 26,1036 28,8179 29,3573 3,67 4,22 Максимальний 25,9400 26,4000 29,0600 29,7000 4,06 5,00 Мінімальний 25,4000 25,9300 28,0000 29,1500 2,50 4,08

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 липня на 0,20 коп. до 25,8621 UAH/USD.

Аналітики прогнозують, що долар має всі шанси до 20 липня на те, щоб коливатися нижче психологічної позначки.

А у МВФ підрахували, що курс долара США значно завищений.