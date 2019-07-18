Україна почала антидемпінгове розслідування відносно імпорту сірників з Росії та Білорусі

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) розпочала антидемпінгове розслідування у зв'язку з імпортом сірників з Росії та Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі, передають Українські Новини.

Згідно йому, 5 липня міністерство отримало скаргу від одного з українських підприємств про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сірників з Білорусі та Росії.

"Проведене Мінекономрозвитку дослідження показало, що в період 2016-2018 років обсяг імпорту товарів з Росії та Білорусі зріс в абсолютних показниках на 1,19%, частка такого імпорту щодо споживання в Україні зросла на 9,41%, а щодо виробництва - на 3,42%. Загальна вартість імпорту з цих країн в 2018 році - понад 3 млн доларів. Рівень демпінгової маржі для Росії - 65,4%, для Білорусі - 22,5%", - сказано в повідомленні.

Виходячи з цього, МКМТ вирішила почати антидемпінгове розслідування щодо імпорту сірників із зазначених країн.

Як повідомляли Українські Новини, у травні Україна ввела антидемпінгові мита на імпорт цементу.

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