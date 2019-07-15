Промышленники предлагают квотировать импорт минудобрений в Украину, чтобы защитить рынок от российских интервенций

Украине необходимо ввести квотирование импорта минеральных удобрений по итогам специальных расследований, проведенных Минэкономразвития. Это надо, чтобы установить эффективный контроль за выполнением санкций СНБО и эмбарго Кабминав отношении страны-агрессора, пишет в аналитической публикации издание Hubs со ссылкой на позицию профильных бизнес-объединений.

Как сообщает издание, с учетом анализа таможенной статистики,необходимость таких действий возникла в связи со значительным ростом импорта в Украину минеральных удобрений происхождением из России по разным каналам, в том числе через другие государства – путем замены страны-поставщика.

Таким образом российские производители научились обходить эмбарго на поставки удобрений на украинский рынок. "В конце июня украинское правительство опубликовало… постановление №535 "О внесении изменений в перечень товаров, происхождением из Российской Федерации, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины"… В список из 77 санкционных товарных позиций и подгрупп попали и все поставляемые из России виды удобрений (ранее эмбарго вводили только на часть из них)…Но есть сомнения в том, насколько даже прямой запрет на импорт удобрений окажется эффективным", – пишут журналисты.

Проблема заключается в том, что россиянам, за счет более низкой себестоимости продукции (сырье – природный газ – им обходится дешевле), удается выигрывать ценовые гонки у нашего химпрома.Ранее вводимы меры (отдельные санкции СНБО, антидемпинговые пошлины) также не оказали эффекта. Например, российские производители стали обходить антидемпинговые пошлины путем "подмены таможенного кода". По оценке Тамары Ковени, директора Черкасского государственного научно-исследовательского института технико-экономической информации в химической промышленности, таким образом, россиянам удалось сэкономить более 7 млрд грн. на уплате антидемпинговой пошлины в украинский бюджет.

Полный же запрет на поставку всех удобрений можно обойти, меняя страну-поставщика. Как пишет издание, российские производители в последние годы либо вошли в состав акционеров предприятий других стран (Польша, Грузия), либо резко нарастили экспорт удобрений в другие страны, чего ранее не делалось (Турция, Литва, Болгария). Одновременно с этим, из этих стран значительно вырос импорт этой продукции в Украину. Например, Литва с 2015 г. нарастила поставки удобрений в 22,5 раза. При этом объем поставок российских удобрений в Литву странным образом совпадает с объемом поставок литовских удобрений в Украину. По данным журналистов, в Украине импортом этих резко увеличившихся объемов удобрений занялась целая группа компаний – "Белор Украина", "ТД Полихим", "Страбис-Агро", "Химпром ЛТД" и множество других.

Как прокомментировал генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев: "Поверить в целый ряд совпадений очень сложно. Скорее всего мы имеем дело со своп-операциями (операциями замещения – Ред.), давальческими схемами поставок и другими вариантами перераспределения продуктов. Понятно, что в этой ситуации даже полное эмбарго на российские удобрения не даст никакого эффекта…россияне будут диктовать цену на нашем рынке".

Журналисты акцентируют внимание на том, что санкции против литовских, польских или турецких компаний никто вводить не будет. По словам Руслана Ильичева, для украинской химической промышленности выход видится только один: нужно использовать имеющиеся у государства рычаги защиты рынка, стараясь не задевать интересов аграриев, а также – наших экономических партнеров. Таким методом может быть, например, квотирование импорта, по итогам специальных расследований МЭРТ. Это мировая практика, такие шаги позволят установить реальный контроль над соблюдением санкций, добросовестно распределят рынок между местными и иностранными производителями и не позволят допустить его монополизацииРоссией.