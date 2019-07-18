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18 липня 2019, четвер, 09:41 6
Економіка світу 2019-07-18T11:30:03+03:00
Українські Новини
У МВФ підрахували, що курс долара США значно завищений

У МВФ підрахували, що курс долара США значно завищений

МВФ . Фото: UTMAG
МВФ . Фото: UTMAG

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прийшов до висновку, що нинішній курс долара США значно завищений.

Про це, посилаючись на доповідь МВФ, оприлюднений 17 липня, пише DW.

З урахуванням основних короткострокових економічних індикаторів курс долара завищений на 6-12 відсотків, йдеться в ній. У той же час курси євро, японської ієни і китайського юаня знаходяться на прийнятному рівні.

Президент США Дональд Трамп постійно висловлює невдоволення тим, що курс долара дуже високий і в результаті перешкоджає американському експорту. У червні він розкритикував у зв'язку з цим і грошову політику Європейського Центробанку (ЄЦБ) і його глави Маріо Драги.

На думку американського президента, заходи, що вживаються ЄЦБ, несправедливо полегшують конкуренцію Європи з США. Чим дешевше євро, тим конкурентоздатніші в ціновому плані європейські продукти в інших валютних регіонах.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 липня, на 0,20 коп. до 25,8621 UAH/USD.

Аналітики прогнозують, що долар має всі шанси до 20 липня на те, щоб коливатися нижче психологічної позначки.

Також в МВФ заявили, що Україна втратить третину працездатного населення.

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