У МВФ підрахували, що курс долара США значно завищений

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прийшов до висновку, що нинішній курс долара США значно завищений.

Про це, посилаючись на доповідь МВФ, оприлюднений 17 липня, пише DW.

З урахуванням основних короткострокових економічних індикаторів курс долара завищений на 6-12 відсотків, йдеться в ній. У той же час курси євро, японської ієни і китайського юаня знаходяться на прийнятному рівні.

Президент США Дональд Трамп постійно висловлює невдоволення тим, що курс долара дуже високий і в результаті перешкоджає американському експорту. У червні він розкритикував у зв'язку з цим і грошову політику Європейського Центробанку (ЄЦБ) і його глави Маріо Драги.

На думку американського президента, заходи, що вживаються ЄЦБ, несправедливо полегшують конкуренцію Європи з США. Чим дешевше євро, тим конкурентоздатніші в ціновому плані європейські продукти в інших валютних регіонах.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 липня, на 0,20 коп. до 25,8621 UAH/USD.

Аналітики прогнозують, що долар має всі шанси до 20 липня на те, щоб коливатися нижче психологічної позначки.

Також в МВФ заявили, що Україна втратить третину працездатного населення.