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18 липня 2019, четвер, 09:10 81
Президент 2019-07-18T11:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський пропонує давати подвійне громадянство українцям, які живуть в інших країнах

Зеленський пропонує давати подвійне громадянство українцям, які живуть в інших країнах

Володимир Зеленський. Скріншот YouTube-каналу
Володимир Зеленський. Скріншот YouTube-каналу "Зе!Президент"

Київ може почати надавати етнічним українцям, які мешкають за кордоном, друге громадянство - України. Також отримати український паспорт за спрощеною процедурою зможуть люди, права і свободи яких порушують в їх країнах.

Про це повідомляє Офіс Президента.

"Зі свого боку президент України доручає МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців з дружніх нам країн, які прагнуть долучитися до розвитку своєї історичної батьківщини. Також Володимир Зеленський доручає розробити механізм спрощеного надання українського громадянства людям, які страждають від порушення прав і свобод у своїх країнах", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що кандидат від "Слуги народу" Куницький не може бути депутатом через подвійне громадянство.

Також Зеленський розповів про розмову з президентом РФ.

Тим часом, Путін розширив спрощену видачу паспортів РФ на всіх жителів Донбасу.

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