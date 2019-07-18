Зеленський пропонує давати подвійне громадянство українцям, які живуть в інших країнах

Київ може почати надавати етнічним українцям, які мешкають за кордоном, друге громадянство - України. Також отримати український паспорт за спрощеною процедурою зможуть люди, права і свободи яких порушують в їх країнах.

Про це повідомляє Офіс Президента.

"Зі свого боку президент України доручає МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців з дружніх нам країн, які прагнуть долучитися до розвитку своєї історичної батьківщини. Також Володимир Зеленський доручає розробити механізм спрощеного надання українського громадянства людям, які страждають від порушення прав і свобод у своїх країнах", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що кандидат від "Слуги народу" Куницький не може бути депутатом через подвійне громадянство.

Також Зеленський розповів про розмову з президентом РФ.

Тим часом, Путін розширив спрощену видачу паспортів РФ на всіх жителів Донбасу.