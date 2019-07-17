У Польщі зіткнулися цементовоз і Mazda, загинув українець

У серйозній аварії біля Варшави загинув громадянин України. Про це повідомляє прес-секретар повітового коменданта поліції в Отвоцьку Даніель Нездрапа, передає "Польське радіо".

Так, повідомляється, що українець з'їхав на зустрічну смугу і зіткнувся з цементовозом.

Також відомо, що трагічна подія сталася на вулиці Надвислянській в містечку Юзефув, на шляху з Отвоцька до Варшави.

"Водій автомобіля Mazda з'їхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок отриманих травм водій загинув на місці", – сказав прес-секретар.

Наголошується, що водій цистерни, що перевозила 27 тонн цементу, був тверезий. На місце ДТП прибув прокурор. Поліція встановила управління рухом, пропускаючи автомобілі в обох напрямках поперемінно.

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