У Польщі зіткнулися цементовоз і Mazda, загинув українець

У серйозній аварії біля Варшави загинув громадянин України. Про це повідомляє прес-секретар повітового коменданта поліції в Отвоцьку Даніель Нездрапа, передає "Польське радіо".\r\nТак, повідомляється, що українець з'їхав на зустрічну смугу і зіткнувся з цементовозом. \r\nТакож відомо, що трагічна подія сталася на вулиці Надвислянській в містечку Юзефув, на шляху з Отвоцька до Варшави.\r\n"Водій автомобіля Mazda з'їхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок отриманих травм водій загинув на місці", – сказав прес-секретар.\r\nНаголошується, що водій цистерни, що перевозила 27 тонн цементу, був тверезий. На місце ДТП прибув прокурор. Поліція встановила управління рухом, пропускаючи автомобілі в обох напрямках поперемінно.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Польщі перекинувся автобус з українцями.\r\nРаніше в Польщі українські студенти потрапили в ДТП.