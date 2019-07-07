В Польше перевернулся автобус с украинцами: в МИД рассказали о состоянии пострадавших

На территории Польши украинский автобус с пассажирами, направлявшийся в сторону Влоцлава, съехал в кювет на отрезке автострады А4 вблизи города Ополе. В результате аварии ранения разной степени тяжести получили одиннадцать украинцев, пятеро из которых были доставлены в больницы.\r\nОб этом сообщает "Польское радио".\r\nПо информации издания, автобус по неизвестным причинам съехал с дороги и упал в канаву, а затем перевернулся. На момент аварии в автобусе находилось 37 пассажиров, включая одного ребенка. Автомагистраль была закрыта на время приземления вертолетов Воздушной службы спасения.\r\nПо информации Главного управления национальных дорог и автомагистралей в городе Ополе, автобус вытащили из кювета. Автобус вместе с двумя водителями на аварийной полосе ожидает прибытия буксира. Пассажиры автобуса размещены в близлежащей школе.\r\n(Новость дополнена подробностями и информацией МИДа)\r\nПрибыв в полицейский участок, 50-летний водитель признался, что уснул и проснулся только при столкновении с землей.\r\n11 человек были доставлены в больницы. Их травмы не являются серьезными. 5 пострадавших уже покинули медучреждения.\r\nСообщается, что инцидент произошел около 6 утра. Водитель был трезв. В автобусе находилось 37 граждан Украины - 35 пассажиров и два водителя.\r\nНа место происшествия прибыл транспорт, который отвез украинских граждан в Ольшанце, откуда они должны были продолжить путешествие другим автобусом.\r\nВместе с тем, заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил "Украинской правде", что, по информации комендатуры полиции г.Ополе, в результате ДТП госпитализированы 6 граждан Украины.\r\nУ пострадавших украинцев травмы средней степени тяжести. Причины ДТП устанавливаются.\r\n"Консул Украины поддерживает контакт с медучреждением, в котором находятся украинцы, и местной полицией и планирует выезд в указанное медучреждение", - добавил Кирилич.\r\n\r\nНапомним, что в Польше в жутком ДТП погибли украинцы.\r\nПеред этим в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, погиб один человек.\r\nТакже в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две украинские студентки.