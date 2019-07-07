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07 июля 2019, воскресенье, 19:16 521 Дополнено
Происшествия 2019-07-07T19:16:50+03:00
Українські Новини
В Польше перевернулся автобус с украинцами: в МИД рассказали о состоянии пострадавших

В Польше перевернулся автобус с украинцами: в МИД рассказали о состоянии пострадавших

На территории Польши украинский автобус с пассажирами, направлявшийся в сторону Влоцлава, съехал в кювет на отрезке автострады А4 вблизи города Ополе. В результате аварии ранения разной степени тяжести получили одиннадцать украинцев, пятеро из которых были доставлены в больницы.

Об этом сообщает "Польское радио".

По информации издания, автобус по неизвестным причинам съехал с дороги и упал в канаву, а затем перевернулся. На момент аварии в автобусе находилось 37 пассажиров, включая одного ребенка. Автомагистраль была закрыта на время приземления вертолетов Воздушной службы спасения.

По информации Главного управления национальных дорог и автомагистралей в городе Ополе, автобус вытащили из кювета. Автобус вместе с двумя водителями на аварийной полосе ожидает прибытия буксира. Пассажиры автобуса размещены в близлежащей школе.

(Новость дополнена подробностями и информацией МИДа)

Прибыв в полицейский участок, 50-летний водитель признался, что уснул и проснулся только при столкновении с землей.

11 человек были доставлены в больницы. Их травмы не являются серьезными. 5 пострадавших уже покинули медучреждения.

Сообщается, что инцидент произошел около 6 утра. Водитель был трезв. В автобусе находилось 37 граждан Украины - 35 пассажиров и два водителя.

На место происшествия прибыл транспорт, который отвез украинских граждан в Ольшанце, откуда они должны были продолжить путешествие другим автобусом.

Вместе с тем, заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил "Украинской правде", что, по информации комендатуры полиции г.Ополе, в результате ДТП госпитализированы 6 граждан Украины.

У пострадавших украинцев травмы средней степени тяжести. Причины ДТП устанавливаются.

"Консул Украины поддерживает контакт с медучреждением, в котором находятся украинцы, и местной полицией и планирует выезд в указанное медучреждение", - добавил Кирилич.

Напомним, что в Польше в жутком ДТП погибли украинцы.

Перед этим  в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, погиб один человек.

Также в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две украинские студентки.

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