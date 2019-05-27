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27 мая 2019, понедельник, 21:00 42
Происшествия 2019-05-27T21:00:28+03:00
Українські Новини
В Польше украинские студенты попали в ДТП

В Польше украинские студенты попали в ДТП

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две украинские студентки. Об этом на своей странице в Facebook сообщает посольство Украины в Польше.

По информации дипломатического ведомства, авария с участием украинских студентов, обучающихся в варшавских вузах, произошла в субботу, 25 мая, в районе Долины Служевской. 

"В результате ДТП две пассажирки получили тяжелые травмы и находятся в больнице МВСиА (Министерства внутренних дел и администрации Польши, - ред.). Из Украины уже прибыли родственники пострадавших. Вчера в больнице обоих студенток посетила консул, которая пообщалась с девушками и их родителями. Состоялась также встреча с представителем одного из ВУЗов, где учится одна из девушек", - сказано в сообщении.

Дело находится на контроле консульского отдела посольства Украины в Варшаве.

Напомним, что в Польше в жутком ДТП погибли украинцы.

Перед этим  в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, погиб один человек.

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