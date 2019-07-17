Всі крадуть з посмішкою на обличчі: Зеленський розповів, чи планує працювати з людьми з нинішнього уряду

Президент Володимир Зеленський розглядає можливість роботи з людьми з нинішнього уряду. Про це Зеленський сказав відеоінтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі "Зе!Президент", передають Українські Новини.

"Я думаю, що нам за останні 30 років вже досить компромісів. Хочеться нормальних, чесних людей в уряд. Молодих, свіжих, ну справді. Хоча я повинен сказати, що в цьому уряді є пара людей, "незашкваренх", як мовиться, з якими ми будемо працювати. Але це ми будемо вирішувати", - заявив Президент.

Президент також зазначив, що в нинішній політиці йому не можна нікому вірити.

"Крім нашого вузького кола, всі брешуть. Всі беруть хабарі, всі крадуть і при цьому з усмішкою на обличчі. Тобто цинізм вищого рівня", - сказав Зеленський.

Він також сказав, що йому хотілося б, щоб його команда увійшла в історію, щоб її поважали.

Як повідомляли Українські Новини, за даними "Опори", ролик Зеленського Tesla про вибори порушує виборчі принципи.

Раніше Зеленський у своїй Tesla розповів, як правильно голосувати на виборах в Раду.