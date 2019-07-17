Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку

Президент Володимир Зеленський хоче позбавити малозабезпечених від оплати комунальних рахунків.

Про це він заявив в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі "Зе!Президент", передають Українські Новини.

Він підкреслив, що дуже хоче, щоб малозабезпечені люди не платили комунальні рахунки.

"Є ідея. Зараз дуже складно про неї говорити. Наші хлопці знаходять економічну модель, коли людина, якій за 70 років (яка вже не може працювати, вже достатньо працювала на країну за 40, за 50 років), як цій людині не платити комуналку", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що вже відбулося зниження тарифів на 12 відсотків.

"Мені здається, це мало, але це перший крок", - сказав він.

Зеленський також підкреслив, що не можна різко зменшувати тарифи, тому що це може утворити дірку в бюджеті.

Як повідомляли Українські Новини, у Зеленського відхрестилися від зниження комунальних тарифів: не прерогатива Президента.

Тим часом, за даними опитування, від Зеленського очікують зниження тарифів, а не перенесення Офісу Президента.