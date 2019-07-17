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17 липня 2019, середа, 19:55 21
Суспільство 2019-07-17T21:45:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі помер спостерігач моніторингової місії ОБСЄ

На Донбасі помер спостерігач моніторингової місії ОБСЄ

На Донбасі, в Краматорську помер спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Чеслав Концький. Про це повідомляє Посольство Республіки Польща в Україні в Twitter.

"З глибоким сумом ми сприйняли звістку про смерть спостерігача Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Краматорську пана Чеслава Концького. Посольство Республіки Польща в Україні висловлює слова глибокої скорботи рідним та близьким померлого, а також співробітникам місії СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Чеслав Концкий помер у віці 60 років.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі під час обстрілу загинув український військовий.

Раніше на Донбасі загинули два бійця ЗСУ, ще двоє - поранені.

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